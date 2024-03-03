Черданцев назвал чемпиона России

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился прогнозом на чемпиона Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом. «Краснодар» в матче с «Рубином» (1:1) не убедил», - приводятся слова комментатора в бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.

В рамках 19-го тура чемпионата страны «Зенит» на домашнем стадионе принимал столичный «Спартак». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

После этой игры петербургский коллектив с 37 баллами занимает второе место в таблице Премьер-лиги, а «народная команда» (31) располагается на пятой позиции.