В рамках 19-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0. Об этом матче высказался председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью», - передает слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После 19 туров чемпионата страны петербургский топ-клуб набрал 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак», в свою очередь, с 31 баллом находится на пятой позиции.