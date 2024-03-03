Форвард «Спартака» Угальде объяснил, в чём сила «Зенита»

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением о петербургском «Зените» после поединка 19-го тура РПЛ, состоявшегося на «Газпром Арене».

«Это моя первая игра за «Спартак», поэтому мне пока тяжело давать какие-то подробные комментарии. Почему «Зенит» так хорош? У них очень техничные игроки, все они бразильцы», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что поединок «Зенита» и «Спартака» завершился вничью со счетом 0:0. После этого матча питерцы с 37 баллами занимают второе место в таблице, а москвичи, набрав 31 очко, находятся на пятой позиции.