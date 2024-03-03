Зарема считает, что отсутствие Промеса пошло «Спартаку» на пользу

Зарема Салихова, жена экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о вчерашнем матче «красно-белых» против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек Подрейфовали 95 минут и разошлись», - рассказала Зарема в интервью «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего матча «сине-бело-голубые» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля с 31 баллом находятся на пятой позиции.