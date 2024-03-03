Бушманов оценил качество футбола в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказал мнение о вчерашнем матче против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Матч понравился. Несмотря на ничью, смотреть было приятно от начала и до конца. «Спартак» понравился, «Зенит» тоже неплохо играл. Хороший получился матч после перерыва», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После этой игры петербургский клуб набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи с 31 очком находятся на пятой позиции.