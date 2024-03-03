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Игрок «Оренбурга» Адамов: «Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице»

03 Марта 2024 • 11:03 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился мнением о турнирном положении своей команды.

Напомним, после 19 проведённых матчей «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.

По мнению Адамова, его команда хорошо поработала на сборах и будет прибавлять с каждой игрой.

«Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице. Впереди две домашние игры. Считаю, что мы должны набрать часть очков», — цитирует Адамова «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 10 марта против калининградской «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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