Игрок «Оренбурга» Адамов: «Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился мнением о турнирном положении своей команды.

Напомним, после 19 проведённых матчей «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.

По мнению Адамова, его команда хорошо поработала на сборах и будет прибавлять с каждой игрой.

«Мы можем исправить ситуацию в турнирной таблице. Впереди две домашние игры. Считаю, что мы должны набрать часть очков», — цитирует Адамова «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 10 марта против калининградской «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.