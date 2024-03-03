Канчельскис: «Для «Зенита» ничья - это большая потеря»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вчерашнем матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Для «Спартака» ничья - отличный результат, потому что играть с «Зенитом» на выезде очень сложно. Думаю, это хорошее начало для «Спартака». А для «Зенита» ничья - это большая потеря!» - передает слова эксперта «Чемпионат».

После вчерашнего поединка петербургский клуб набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» с 31 очком занимают пятую строчку.