Мележиков: «Хочу, чтобы Промес продолжил карьеру, но шансов всё меньше»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков в беседе с журналистами поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Хочу, чтобы Квинси продолжил карьеру! Но шансов все меньше. Вины с руководства не снимаю. Контроль над игроком ими потерян. Решение по его местонахождению в ОАЭ нужно было принимать сразу после второго сбора», - передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес не смог вернуться в Россию вместе с командой. Нидерландский футболист по-прежнему находится на территории ОАЭ.

В субботу, 2 марта, «Спартак» без Квинси сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).