Игрок «Оренбурга» Вера объяснил, почему сорвался трансфер в «Локомотив»

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с журналистами высказался о сорвавшемся трансфере в московский «Локомотив» минувшей зимой.

«Мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего. Правда в том, что я счастлив остаться здесь», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вера защищает цвета «Оренбурга» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.