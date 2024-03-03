Радимов: «Снимаю шляпу перед «Спартаком»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил игру московского «Спартака» во вчерашнем матче на «Газпром Арене». Встреча 19-го тура завершилась вничью со счетом 0:0.

«Снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, «Спартак»! Если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришёл в студию», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

До поединка эксперт с уверенностью заявлял, что «Спартак» получит три гола и уедет обратно.

После 19 туров «Зенит» с 37 баллами идет на втором месте, а «красно-белые» (31) располагаются на пятой позиции.