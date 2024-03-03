Мансилья: «Я рад, что Вера с нами»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о том, что его одноклубник Лукас Вера так и не покинул команду в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о возможном переходе Веры в «Локомотив». По словам Мансильи, сам он рад тому, что этот трансфер так и не состоялся.

«Для меня Вера очень важен, да и для всех нас. Я расстроился, когда узнал, что он уйдёт. Но сейчас он с «Оренбургом» и всё хорошо», — цитирует Мансилью «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Контракт аргентинского футболиста с его нынешним клубом рассчитан до конца июня 2025 года.