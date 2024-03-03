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Преступники в футболе: игроки, сидевшие в тюрьме

03 Марта 2024 • 09:03 Комментировать

Информация о невозможности возвращения вместе со своей командой в Москву нападающего «Спартака» Квинси Промеса, задержанного в аэропорту столицы ОАЭ, заставила вспомнить случаи, когда известные футболисты оказывались не в ладах с законом и проводили определённый срок за решеткой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах, которые сидели в тюрьме.

Зелёный змий

Скандал с Промесом только набирает обороты. В современной российской истории свежи в памяти события октября 2018 года, когда Кокорин и Мамаев устроили потасовку в ресторане в центре Москвы. Итог – полтора года тюрьмы.

В мае 1990 года 24-летний игрок лондонского «Арсенала» Адамс врезался на своём автомобиле в стену здания, а уровень алкоголя в его крови превышал норму в четыре раза. Спустя семь месяцев, что шло расследование, ему был вынесен приговор: четыре месяца тюрьмы. Он отсидел два и был выпущен на свободу. Позже Тони завязал со спиртным.

Через 17 лет и тоже в мае 25-летний Бартон избил одноклубника по «Манчестер Сити» Усмана Дабо, тот попал в больницу. Это дело рассматривалось долго. Ему присудили условный срок. Спустя семь месяцев в центре Ливерпуля Бартон глубокой ночью напал на человека возле бара. Нанёс ему 12 ударов, в результате чего жертва потеряла сознание. Тогда же Бартон побил подростка, выбив ему несколько зубов. Здесь условным сроком уже не обошлось.

Три месяца получил Джордж Бест за вождение в нетрезвом виде.

Попытка подзаработать

Для Брено зарплаты в мюнхенской «Баварии» было явно недостаточно. Попытка подзаработать привела к тому, что его госпитализировали из-за отравления угарным газом после пожара, полностью уничтожившего его дом. В ходе расследования выяснилось, что сам Брено и поджёг дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суде следствие доказало, что Брено устроил пожар не случайно, а с намерением получить полтора миллиона евро страховки.

Заработать дополнительные деньги пытался и чемпион мира 1982 года Паоло Росси. За участие в договорных матчах ему присудили 4 месяца.

В 2011 году лучший бомбардир чемпионатов Грузии, Украины и России Георгий Деметрадзе получил 6 лет тюрьмы за связи с криминальной группировкой. Отсидеть пришлось всего год.

И нельзя обойти стороной самое громкое дело последних дней. Дани Алвес уже год провёл в заключении за изнасилование. Общий срок его нахождения в тюрьме составит 4,5 года.

Футболист
Клуб 
Дата инцидента
Срок, проведенный в тюрьме
Александр Кокорин «Зенит» 2018 1 г и 6 м (через год был досрочно освобожден)
Павел Мамаев «Краснодар» 2018 1 г и 5 м (через год был досрочно освобожден)
Тони Адамс «Арсенал» 1990 4 месяца
Брено «Бавария» 2011 3 г 9 м (провел за решеткой 2 года и 9 месяцев)
Джоуи Бартон «Манчестер Сити» 2007 1 г 6 м (отбыл 2,5 месяца)
Георгий Деметрадзе «Спартак-Цхинвали» 2011 6 лет (амнистирован через год)
Дани Алвес «Пумас» 2023 4 г и 6 м 

Суд вынес приговор: Дани Алвес будет сидеть в тюрьме

Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ

Константин Лицин

 

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Спартак Москва Барселона Дани Алвес Александр Кокорин Ла Лига Павел Мамаев РПЛ Квинси Промес ещё теги
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