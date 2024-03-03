Преступники в футболе: игроки, сидевшие в тюрьме

Информация о невозможности возвращения вместе со своей командой в Москву нападающего «Спартака» Квинси Промеса, задержанного в аэропорту столицы ОАЭ, заставила вспомнить случаи, когда известные футболисты оказывались не в ладах с законом и проводили определённый срок за решеткой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах, которые сидели в тюрьме.
Зелёный змий
Скандал с Промесом только набирает обороты. В современной российской истории свежи в памяти события октября 2018 года, когда Кокорин и Мамаев устроили потасовку в ресторане в центре Москвы. Итог – полтора года тюрьмы.
В мае 1990 года 24-летний игрок лондонского «Арсенала» Адамс врезался на своём автомобиле в стену здания, а уровень алкоголя в его крови превышал норму в четыре раза. Спустя семь месяцев, что шло расследование, ему был вынесен приговор: четыре месяца тюрьмы. Он отсидел два и был выпущен на свободу. Позже Тони завязал со спиртным.
Через 17 лет и тоже в мае 25-летний Бартон избил одноклубника по «Манчестер Сити» Усмана Дабо, тот попал в больницу. Это дело рассматривалось долго. Ему присудили условный срок. Спустя семь месяцев в центре Ливерпуля Бартон глубокой ночью напал на человека возле бара. Нанёс ему 12 ударов, в результате чего жертва потеряла сознание. Тогда же Бартон побил подростка, выбив ему несколько зубов. Здесь условным сроком уже не обошлось.
Три месяца получил Джордж Бест за вождение в нетрезвом виде.
Попытка подзаработать
Для Брено зарплаты в мюнхенской «Баварии» было явно недостаточно. Попытка подзаработать привела к тому, что его госпитализировали из-за отравления угарным газом после пожара, полностью уничтожившего его дом. В ходе расследования выяснилось, что сам Брено и поджёг дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суде следствие доказало, что Брено устроил пожар не случайно, а с намерением получить полтора миллиона евро страховки.
Заработать дополнительные деньги пытался и чемпион мира 1982 года Паоло Росси. За участие в договорных матчах ему присудили 4 месяца.
В 2011 году лучший бомбардир чемпионатов Грузии, Украины и России Георгий Деметрадзе получил 6 лет тюрьмы за связи с криминальной группировкой. Отсидеть пришлось всего год.
И нельзя обойти стороной самое громкое дело последних дней. Дани Алвес уже год провёл в заключении за изнасилование. Общий срок его нахождения в тюрьме составит 4,5 года.
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|Александр Кокорин
|«Зенит»
|2018
|1 г и 6 м (через год был досрочно освобожден)
|Павел Мамаев
|«Краснодар»
|2018
|1 г и 5 м (через год был досрочно освобожден)
|Тони Адамс
|«Арсенал»
|1990
|4 месяца
|Брено
|«Бавария»
|2011
|3 г 9 м (провел за решеткой 2 года и 9 месяцев)
|Джоуи Бартон
|«Манчестер Сити»
|2007
|1 г 6 м (отбыл 2,5 месяца)
|Георгий Деметрадзе
|«Спартак-Цхинвали»
|2011
|6 лет (амнистирован через год)
|Дани Алвес
|«Пумас»
|2023
|4 г и 6 м
Суд вынес приговор: Дани Алвес будет сидеть в тюрьме
Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ
Константин Лицин
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