Генич оценил игру «Спартака» против «Зенита»

В матче 19-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле расписал мировую с московским «Спартаком». Об этом поединке в социальных сетях высказался комментатор Константин Генич.

«Очень понравилась функциональная форма «Спартака». Красавцы», -говорится в сообщении Генича.

Матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0.

После этого поединка «Зенит» набрал 37 баллов и по-прежнему отстает от «Краснодара» на два очка. «Спартак», в свою очередь, с 31 очком располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.