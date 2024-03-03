Бубнов сделал прогноз на дерби «Динамо» - «Локомотив»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби – «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Об этом поединке высказался бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов.

«2:1. У «Динамо» хороший состав. Ещё есть расчёт на борьбу за самые высокие места. Надо «Локомотив» для этого «прибивать», иначе соперники оторвутся. Игра ожидается интересная, преимущество отдам «Динамо», - цитирует Александра Sportbox.

«Динамо» примет «железнодорожников» на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 3 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают третье место, а гости – четвертое.