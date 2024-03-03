Бубнов подвёл итоги матча «Зенит» - «Спартак»

В центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» и московский «Спартак» расписали ничью со счетом 0:0. Об этой встрече высказал мнение экс-игрок «красно-белых» Александр Бубнов.

«На победу ни одна команда не наиграла. В целом результат закономерен. План «Спартака» на игру сработал, для москвичей набранный балл - приобретение. Для «Зенита» же потеря», - цитирует Бубнова Sportbox.

Добавим, что после 19 туров «Зенит» набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Спартак» с 31 очком находится на пятой строчке.