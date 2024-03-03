«Пари НН» - «Факел»: Бубнов назвал победителя матча

19-й тур чемпионата России продолжится поединком между «Пари НН» и воронежским «Факелом». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Соперники будут бодаться, но из-за преимущества домашнего поля отдам предпочтение Нижнему Новгороду. Дома нижегородцы играют уверенно», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Пари НН» с 24 баллами занимает девятое место в турнирной таблице, а «Факел» (21) находится на 11-й строчке.