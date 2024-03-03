​Тарханов: «Сейчас у «Зенита» есть все шансы догнать «Краснодар»

В российском футболе закончилась зимняя пауза, лидирующий в турнирной таблице «Краснодар» не сумел победить в своем первом после возобновления чемпионата матче, сыграв вничью с «Рубином». Известный отечественный специалист Александр Тарханов опасается, что теперь питерскому «Зениту» удастся быстро «съесть» конкурента.

- Конечно, на игре «Краснодара» сказалось отсутствие бомбардира Кордобы. Сейчас, «Зенит» имеет возможность догнать «Краснодар». Питерцы уже имеют успешный опыт борьбы за чемпионство. А кубанцы только впервые стремятся завоевать золотые медали. В этом тоже есть проблема, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

В двадцатом туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Зениту» предстоит сразиться с «Уралом».