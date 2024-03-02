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​Ашурматов: «Мы всё равно шли на гол»

02 Марта 2024 • 23:02 Комментировать

В российском футболе закончилась зимняя пауза, лидирующий в турнирной таблице «Краснодар» не сумел победить в своем первом после возобновления чемпионата матче, сыграв вничью с «Рубином». В составе казанского клуба отличился защитник Рустам Ашурматов, который считает, что его команда полностью заслужила гол и принесенное им очко.

- Насколько логично, что «Рубин» сравнял счет? Если честно, мы шли на этот гол. И если бы не я, «Рубин» по-любому бы забил этот мяч. Это очень ценное очко, - цитирует слова Ашурматова Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет с нижегородским «Пари НН».


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рустам Ашурматов
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