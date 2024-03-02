​Ашурматов: «Мы всё равно шли на гол»

В российском футболе закончилась зимняя пауза, лидирующий в турнирной таблице «Краснодар» не сумел победить в своем первом после возобновления чемпионата матче, сыграв вничью с «Рубином». В составе казанского клуба отличился защитник Рустам Ашурматов, который считает, что его команда полностью заслужила гол и принесенное им очко.

- Насколько логично, что «Рубин» сравнял счет? Если честно, мы шли на этот гол. И если бы не я, «Рубин» по-любому бы забил этот мяч. Это очень ценное очко, - цитирует слова Ашурматова Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет с нижегородским «Пари НН».