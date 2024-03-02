Ромащенко: «Говорить о каком-то суперхорошем качестве игры нет смысла»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Насколько важно было выиграть сегодня в первом матче после долгой паузы?

- Побеждать всегда очень важно, потому что ради этого футболисты тренируются и выходят на поле. Другое дело, что не всегда это удается. Но я и до матча, и сейчас могу подтвердить, что мы ожидали тяжелой игры, потому что очень организованная и боевая команда, достаточно прямая. Мы ожидали большого количества дуэлей, важно было быть к этому готовыми. Мы оказались к этому готовы. Понятно, что была вязкая игра с большой плотностью. Тяжело было пробиться, но мы ждали эти моменты, рассчитывали на какие-то вещи до игры. Это и стандарты, и быстрые атаки, и проникающие передачи. Что-то получалось, что-то нет, но в данной ситуации радует то, что мы были мобилизованы до конца, концентрированы и терпели. Мы терпели, терпели и терпели, искали этот шанс и нашли его. Поэтому я поздравляю команду и болельщиков с этой победой, которая для нас очень и очень важна.

- Если учитывать долгую паузу, длинные сборы, ряд потерь, которые у вас есть, насколько вы довольны качеством игры?

- Вы знаете, сегодня говорить о каком-то суперхорошем качестве нет смысла, потому что сегодня все-таки это первая игра после сборов. Хотим мы этого или нет, это всегда непросто, потому что это первый официальный матч в этом году. Надо с пониманием к этому отнестись. Конечно, безусловно, болельщикам всегда хочется чуть другого, другого темпа, более быстрой и динамичной игры. Но учитывая то, что мы и соперник, равно как и остальные клубы провели фактически два месяца на сборах, конечно, тяжело сразу ожидать феерии. Тем не менее, еще раз говорю, на сегодняшний день для нас очень важны были именно три очка. Мы этого добились, можно выдохнуть.

- Насколько довольны дебютом новичков?

- Мы довольны, что они вообще к нам пришли, и нам удалось хоть как-то создать конкуренцию и закрыть свои проблемные места. В данном случае мы помним, сколько мы испытывали проблем из-за того, что нам некем было закрыть позицию центрального защитника, и мы вынуждены были смещать Дарко с позиции крайнего защитника, теряя активность на фланге в атаке. Мы особо не приобретали в центре, потому что нужно было теперь в атаке. Поэтому приход новичков нас стабилизировал, уплотнил. Плюс создал даже внутреннюю конкуренцию. Очень рад за них. Дебютировать всегда непросто, неважно, у тебя богатый или не очень опыт. Всегда первая игра - это определенные сложности, потому что новички все-таки работали не с самого первого сбора с нами, а добавились уже ближе к окончанию сборов, поэтому времени на адаптацию у них было не так много. Соответственно знакомство до сих пор продолжается. Я очень рад за них, потому что они сыграли сегодня на достаточно хорошем неплохом уровне.