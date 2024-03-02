Ганчаренко: «Хотелось бы, чтобы менее зажато играли»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Мы понимали, что будет тяжелая игра с большим количеством единоборств, большим количеством моментов, так и получилось. Те моменты, которые у нас были, мы ими не распорядились. Наверное, они в равной степени были у наших ворот и у ворот «Ахмата». Но соперник смог выжать свой гол в не совсем однозначной ситуации. Хотя и до этого, и после этого в концовке могли чуть порасторопнее сыграть. А так, в целом, конечно, хотелось бы, чтобы менее зажато играли, потому что очень плохо работали с мячом в начале атаки, в центре поля. Это не позволяло более качественно атаковать.

- В чем причина этой скованности в действиях? Долгий перерыв или психология?

- Наверное, все-таки официальный матч. Мы в любом случае много говорим, что можно было чуть смелее действовать.