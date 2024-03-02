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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чудо-выстрел Семёнова помог «Ахмату» уйти из зоны переходных матчей

02 Марта 2024 • 20:57 Комментировать (1)
Ахмат
1:0
Урал

«Ахмат» и «Урал» выдали не самый запоминающийся матч. Первый тайм получился совсем скучным, но во втором стало интереснее. Судьбу же поединка решил красивейший гол Семёнова.

Протокол игры  
Ахмат1:0Урал
(1:0) Семёнов Андрей73'  
Шелия ГиоргиТодорович Дарко  81'Семёнов Андрей  89'Челикович ЯсминЛоват Лукас 73' (Ильин Владимир ( 73') Камилов Владислав 87' (Камило Рейжерс ( 87') Гандри НадерОлейников Иван 87' (Харин Евгений ( 87') Тимофеев АртёмСадулаев Лечи 73' (Богосавац Мирослав ( 73') Конате Мохамед II
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванГбамбле НенеМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиШатара МилошОпарин Михаил
Помазун ИльяБегич Сильвие  9'Филипенко ЕгорИталоКулаков ДенисМишкич ДаниэльСунгатулин Фаниль 87' (Сиссе Ибраима ( 87') Бевеев Мингиян 80' (Малькевич Владислав ( 80') Бочеров Валерий  37' 77' (Ишков Илья ( 77') Бикфалви Эрик 77' (Каштанов Алексей ( 77') Ионов Алексей 78' (Гильерме Шеттине ( 78')
Запасные: Щербицкий ДенисНейва КристианЭмерсон Иллой-АйетДмитриев ИгорьМамин АртёмМамин Алексей
02 марта. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

В субботу продолжился 19-й тур в Российской премьер-лиге. В Грозном прошёл один из важнейших поединков в борьбе за сохранение прописки в элите. «Ахмат», занимавший 13-е место, то есть в зоне переходных матчей, принимал «Урал», который шёл на одну позицию выше, имея на два балла больше.

Игра начала в неспешном темпе, мяч чаще был в центре поля, а вратарям не приходилось вступать. К середине тайма на двоих команды нанесли всего один удар в сторону ворот, но попытка гостей прошла мимо створа. Была борьба, несколько толчков, но в целом первая половина смотрелась довольно скучно.

Лишь за пять минут до перерыва наконец-то было опасно. Новичок гостей Ионов навесил с угла поля, а Филипенко пробил головой, но Шелия вытащил мяч из-под перекладины. После повторного корнера в исполнении Ионова со второго этажа пробил уже Мишкич, но получилось мимо створа. Попытка Филипенко так и осталась единственной в створ на счету двух команд совместно до перерыва. Нули по итогам первого тайма вполне можно было назвать унылыми.

В начале второго тайма уже Бочеров бил с левого полуфланга, но Шелия вновь спас ворота, парировав мяч на угловой. Вскоре наконец-то и хозяева что-то придумали. Олейников решился на удар из-за пределов штрафной, футбольный снаряд летел низом, но чуть в створ не попал. Тут же Конате даже забил после передачи Тодоровича, но сделал это из офсайда. В следующей атаке Челикович навесил слева, и всё тот же Конате бил головой, но не попал в ближний угол.

После старта второго тайма в игре наступила некая паузы. Обе команды пытались что-то придумать, но подходы к штрафным толковыми ударами не завершались. За двадцать минут до конца матча спокойный ход матча нарушил голище от Семёнова. Грозненцы заработали право на штрафной, попытку Ловата заблокировали, но футбольный снаряд отскочил к Семёнову, который с подбора мощнейшим выстрелом отправил его в правый верхний угол.

Ганчаренко тут же сделал три замены, пытаясь спасти ничью. Однако гости едва не пропустили ещё, когда Ильин с подбора пальнул из-за пределов штрафной, но получилось чуть мимо левого угла ворот. В концовке как раз вышедший на замену у гостей футболист мог сравнять результат. Помазун сделал длинный заброс, и Каштанов пробивал с линии штрафной, но получилось неточно. В компенсированное время Мишкич слева пробил, но получилось в руки Шелии.

Благодаря этому успеху «Ахмат» ушёл из зоны переходных матчей, а «Урал» в неё как раз опустился. В следующем туре обе команды встретятся с соперниками из верхней части таблицы. «Ахмат» через неделю отправится в Москву к «Динамо». «Урал» же сыграет дома против «Зенита».

Роман Андреев

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Марта 2024 в 21:58
ай малацы ахматавскея.. щелкнули по насу быдляка.. калхознека тока жалка чутка.. хе..
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