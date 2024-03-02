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«Ахмат» повёл в матче с «Уралом» после добивания Семёнова

02 Марта 2024 • 20:37 Комментировать
Ахмат
1:0
Урал
1 2.20 X 3.50 2 3.40
2-й тайм

Пока все субботние матчи Премьер-лиги получаются упорными и были ничейными до 73-й минуты в поединке «Ахмата» с «Уралом». При счёте 0:0 хозяева поля смогли провести результативную атаку. Лукас Ловат со штрафного наносил удар вместо Дарко Тодоровича, мяч был блокирован, а Андрей Семёнов с подбора вколотил его в правую девятку. Очень красивый голевой удар и такой важный, ведь эти соперники конкурируют в споре за выживание.

При счете 1:0 «Ахмат» поднимается на 11-е место, а соперник - падает на 13-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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АХМАТ УРАЛ
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