«Ахмат» повёл в матче с «Уралом» после добивания Семёнова

Пока все субботние матчи Премьер-лиги получаются упорными и были ничейными до 73-й минуты в поединке «Ахмата» с «Уралом». При счёте 0:0 хозяева поля смогли провести результативную атаку. Лукас Ловат со штрафного наносил удар вместо Дарко Тодоровича, мяч был блокирован, а Андрей Семёнов с подбора вколотил его в правую девятку. Очень красивый голевой удар и такой важный, ведь эти соперники конкурируют в споре за выживание.

При счете 1:0 «Ахмат» поднимается на 11-е место, а соперник - падает на 13-е. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.