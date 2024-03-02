Федотов выказался о состоянии Дивеева

В субботу защитник Игорь Дивеев проводил за ЦСКА первый официальный матч с лета. Долгое время футболист восстанавливался после серьёзной травмы голеностопа. Рулевой «армейцев» Владимир Федотов после ничьей с «Оренбургом» (1:1) ответил на вопрос о физическом состоянии Дивеева.

«Сложно сразу прийти в норму – игровой тонус никто не отменял. Игра предъявляет свои требования, какие бы нагрузки мы не закладывали. В конце игры устают все, это касается и Игоря. Надо продолжать играть и через это набирать кондиции», - слова Федотова приведены на сайте ЦСКА.

На текущий момент ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда Владимира Федотова проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Крыльев Советов» на поле соперника.