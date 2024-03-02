​Арсен Адамов: «Интерес «Зенита»? Нет, только «Наполи» интересовался»

Защитник Арсен Адамов ответил на вопрос о том, интересовался ли им «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Нет, только «Наполи» интересовался», - со смехом ответил Адамов Sport24.

Именно «Зениту» принадлежат права на Арсена Адамова. В настоящий момент 24-летний футболист выступает за «Оренбург» в аренде. Когда трансферное окно было открыто, в прессе проскакивала информация о том, что «Зенит» может вернуть Адамова досрочно.

В субботу «Оренбург» Давида Деограсии смог сыграть вничью в гостях у ЦСКА – 1:1. Следующий матч команда проведёт 10 марта – против «Балтики» на своём поле.