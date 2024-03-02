​Утверждены даты стыковых матчей за места в РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило даты стыковых матчей за места в Российской премьер-лиге на следующий сезон. Первые стыковые игры пройдут 29 мая, а ответные – 1 июня. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В стыковых матчах примут участие команды, которые займут 13-е и 14-е места в Премьер-лиге, а также команды, которые займут 3-е и 4-е места в Мелбет-Первой лиге. Формат игр привычный: 13-я команда топ-дивизиона сыграет против 4-й команды второго по рангу дивизиона, а 14-я – против 3-й соответственно.

Добавим, что матчи 19-го тура Российской премьер-лиги проходят в эти дни – 1, 2 и 3 марта.