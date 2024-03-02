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Андронов дал уверенный прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»

02 Марта 2024 • 14:14 Комментировать

В центральном матче 19-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем поле встретится со столичным «Спартаком». Об этом поединке высказался мнение известный футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Победа «Зенита» с форой (-1) выглядит просто прекрасно. В победе сомневаться не приходится. Она может быть не минимальной, а даже достаточно крупной», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Поединок «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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