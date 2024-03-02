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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Балтики» запретил сотрудникам думать о вылете из РПЛ

02 Марта 2024 • 14:14 Комментировать
Балтика
...
Сочи
1 2.45 X 3.10 2 3.10
03.03 19:00

Равиль Измайлов, который занимает пост генерального директора «Балтики», с оптимизмом смотрит на вторую часть сезона. По словам Измайлова, он даже запретил сотрудникам калининградского клуба думать о вылете в низший дивизион.

«Мы нацелены только на положительный результат. Я уже рассказывал ранее о том, что даже запрещаю думать сотрудникам клуба об иных вариантах развития событий (улыбается)», - слова Измайлова приводит Metaratings.

На текущий момент «Балтика» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Сочи» на своём поле. Сочинцы тоже находятся в зоне вылета – они занимают 16-ю позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Равиль Измайлов

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