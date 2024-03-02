Титов предложил прогноз на голы в матче «Зенит» - «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка 19-го тура Премьер-лиги, в котором «красно-белые» померяются силами с петербургским «Зенитом».

«Голы должны быть. Зная настрой «Зенита» на «Спартак», будет горячо. Но я считаю, что и «Спартак», пусть без Промеса, забьет. У Абаскаля обойма хорошая. Ставлю на «обе забьют и ТБ 3,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. По итогам 18 туров хозяева занимают второе место, а гости – пятое.