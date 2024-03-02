Канчельскис выбрал между «Зенитом» и «Краснодаром» чемпиона России

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно чемпионской гонки в Премьер-лиге.

«Динамо» и «Локомотив» в чемпионскую гонку не включатся. «Зенит» будет первым, «Краснодар» - вторым. Динамовцы и «железнодорожники» не смогут что-то возразить двум лидерам», - передает слова Канчельскиса Legalbet.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 очками находится на второй позиции. «Динамо» (32) идет на третьем месте, а «Локомотив» (31) – на четвертом.