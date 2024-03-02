Быстров ответил, считает ли Дзюбу легендой «Спартака»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, считает ли Артёма Дзюбу легендой «красно-белых».

«Я не считаю себя легендой «Спартака», и не считаю легендой вообще. Да, меня помнят, знают, и что? Дзюба - легенда «Спартака»? Для каждого по-своему. Для меня вообще нет легенд», - передает слова Быстрова Sport24.

Напомним, что Владимир защищал цвета московского коллектива с 2005 по 2009 год. Его последним профессиональным клубом был «Тосно». В составе национальной сборной России Быстров провел 47 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.