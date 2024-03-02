Григорян - о Промесе: «Безнаказанность не лечит, а калечит человека»

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Футболист не смог вернуться с «красно-белыми» в Россию.

«Понимаю, как тяжело тренеру терять такого игрока. Но есть и человеческая позиция. Безнаказанность постоянная не лечит, а калечит человека», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В субботу, 2 марта, «Спартак» на выезде сыграет против «Зенита». Встреча состоится в субботу, 2 марта.