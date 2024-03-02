Давила и Чалов - в старте ЦСКА на матч с «Оренбургом»

В матче 19-го тура чемпионата России московский ЦСКА на домашнем стадионе примет «Оренбург». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Обляков, Гаич, Мендес, Файзуллаев, Чалов, Давила.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «армейцы» с 28 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости (15) располагаются на 14-й строчке.