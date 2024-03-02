Шнякин - о Промесе: «Обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался насчет ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака». Сочувствую болельщикам, которые вынуждены краснеть за свою звезду. Хотя не удивлюсь, если Квинси, известный везунчик, как-то выкрутится», - гласит сообщение Шнякина в телеграм-канале.

Напомним, что Промеса задержали в аэропорту Дубая. Игрок до сих пор не может вылететь из ОАЭ в Москву.

Нидерландец не сможет помочь «красно-белым» в предстоящем поединке 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Игра пройдет 2 марта.