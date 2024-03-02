Марио Фернандес - о «Зените»: «Просто космос»

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес оценил инфраструктуру «сине-бело-голубых».

«В «Зените» отличная инфраструктура, все процессы организованы на высшем уровне. Меня впечатлила наша база - все невероятно обставлено. Все увиденное мной - просто космос», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что 33-летний бразильский защитник перебрался в петербургский клуб летом прошлого года. Марио подписал трудовое соглашение до середины 2025-го.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 15 поединков за «Зенит», в которых не отметился результативными действиями.