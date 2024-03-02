Гранат: «Спартаку» нужно вытащить Промеса»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я бы на месте руководителей «Спартака» до последнего боролся, насколько это возможно, чтобы вытащить Промеса. Промес - большая потеря для «Спартака», он является лидером команды», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Промеса задержали в аэропорту Дубая. Игрок до сих пор находится в ОАЭ и не может вылететь в Москву.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.