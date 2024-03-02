Валуев: «Зениту» надо выйти и победить «Спартак»

Бывший боксер, а сейчас депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с журналистом высказался о поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Зениту не надо обращать внимания на историю «Спартака» с Промесом. Надо просто выйти и сыграть в свою игру. Выйти и победить, впереди «Краснодар» - нельзя терять очки», - приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка питерцы занимают второе место, а москвичи – пятое.