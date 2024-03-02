Глушаков: «Не хочу говорить про админресурс - у «Зенита» есть «Газпром»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мыслями о том, есть ли у петербургского «Зенита» админресурс.

«Не хочу говорить про админресурс - у них есть «Газпром», а это значит, что у них большие возможности и много денег для покупки игроков. У «Спартака» тоже есть ресурсы, но не такие глобальные», - передает слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на домашнем стадионе примет «Спартак». Встреча состоится сегодня, 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.