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Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Урал»

02 Марта 2024 • 11:38 Комментировать

Грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал» встретятся в рамках 19-го тура чемпионата России. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Игра непростая для команд. Большого преимущества ни у кого не будет. Учитывая, что «Ахмат» нестабильно играет дома, а уральцы неожиданно в этом сезоне набирают очки на выезде, можно ждать ничьей», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча пройдет 2 марта в Грозном, начало – 19:00 по московскому времени.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 17 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» с 19 очками находится на 12-й строчке.

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