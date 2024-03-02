Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему выступает против того, чтобы российские судьи объявляли о своём решении после вмешательства ВАР.

26 февраля РФС сообщил, что арбитры на матчах Кубка России будут объявлять на весь стадион о своём решении после вмешательства ВАР.

«Я думаю, это взято из хоккея, там это уже вовсю применяется. В футболе, я думаю, это вообще ни к чему. Другой вопрос, если бы это объявлял диктор по стадиону, что данное решение изменено из-за вмешательства VAR, чтобы болельщик на стадионе понял. А то иногда болельщики обнимаются, целуются, а потом оборачиваются, а там с центра поля не разводит команда, и они не поймут в чём дело.

Вот это можно. А, что судья будет говорить… Мы боремся за то, чтобы не затягивать матчи, и в то же время делаем вот это. Ну один судья хорошо и быстро говорит, а другой жуёт эти слова, и мы будем минуту сидеть и слушать, когда он всё это объявит.

Это всё не очень хорошо для большого стадиона, ладно, на арене хоккейной можно это сделать. Ведь не везде слышно будет. Мне кажется, это лишнее, и я против этого», — сказал Наумов.