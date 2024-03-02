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Защитник «Спартака» Бабич: «Спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»

02 Марта 2024 • 10:29 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о переходе в стан «красно-белых».

«Я в курсе, что Эраковича «Спартак» тоже звал. Спасибо ему, что выбрал «Зенит» и я оказался здесь. Мы часто это обсуждали в сборной, он счастлив в «Зените». Желаю ему всего хорошего!» - передает слова сербского футболиста Sport24.

Срджан перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. В текущем сезоне центральный защитник провел 14 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года, его трансферный ценник – четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич Страхинья Эракович ещё теги
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