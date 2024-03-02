Бубнов предсказал точный счёт матча «Краснодар» - «Рубин»

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле примет казанский «Рубин». Об этом поединке поделился мнением бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. «Рубин» усилился, играет от обороны, вскрывать которую без Кордобы будет тяжело. Но всё же краснодарцы - лидеры, по игре сильнее. С минимальным счётом, но должны побеждать», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 2 марта, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева лидируют в Премьер-лиге, а гости находятся на седьмой строчке.