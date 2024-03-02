Бубнов: «Промес - преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал очередной комментарий по поводу ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Промес поставил «Спартак» в дурацкое положение. Фактически он преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой. Если начнут защищать по наркотикам, то на Западе все будут трубить, что Россия покрывает преступника», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, в феврале суд Амстердама вынес вердикт по делу Промеса. Нападающего «Спартака» приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.