Глушаков в «Ростов», Тикнизян в «Зенит»: трансферы, которые сорвались в зимнее трансферное окно у клубов РПЛ

В пятницу возобновляется сезон в Премьер-лиге, и все с интересом будут наблюдать за новичками отечественных клубов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило в свою очередь вспомнить тех игроков, чьи трансферы оформлены не были.

Круговой в ЦСКА переедет только летом

У Данила Кругового летом завершается контракт с «Зенитом», и в январе он был вправе вести переговоры с другими клубами. Латераль этим воспользовался и подписал с ЦСКА соглашение, которое вступит в силу с нового сезона. «Армейцы» пытались выкупить Кругового уже сейчас, но договориться с «Зенитом» не удалось. При этом питерцы решили наказать футболиста, отправив его на вторую часть сезона в «двойку».

«Зенит» не договорился по Тикнизяну и Скопинцеву

После решения Кругового «Зенит» начал активно искать замену на левый фланг обороны, причём важным критерием был статус не легионера. Питерцы, по данным прессы, согласовали трансфер Наира Тикнизяна с «Локомотивом» за 8 миллионов евро, но сам защитник потребовал заоблачную зарплату даже по меркам питерцев, что сделало переход невозможным. Тогда «Зенит» обратился к «Динамо», которое оценило Скопинцева в 10 миллионов. В итоге питерцы перенесли решение вопроса на лето.

«Спартак» думал о Помазуне

«Красно-белые» задумались об обновлении вратарской линии, хотя по ходу текущего сезона использовали уже троих голкиперов. Зимой самые настойчивые слухи ходили вокруг Ильи Помазуна, который принадлежит ЦСКА, но на правах аренды выступает за «Урал». В Екатеринбурге не хотели отпускать стража ворот, да и сами «армейцы» вроде не спешат расставаться с ним, всё же Игорь Акинфеев не молодеет. Так или иначе «Спартак» не слишком настаивал и оставил решение вратарского вопроса до лета, при этом будет ждать решения «Краснодара» по Станиславу Агкацеву.

«Локомотив» не нашёл денег на Веру

Один из самых долгих сериалов этого окна был связан с возможным трансфером Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив». «Железнодорожники», по данным прессы, начали переговоры ещё по ходу первой части сезона и пытались найти варианты. Однако всё упёрлось в деньги. Уральцы хотели получить оплату максимально быстро, а «Локомотив» себе не мог позволить согласиться на такие условия. Согласись Тикнизян на переход в «Зенит», возможно, Вера бы оказался в Черкизове. Однако в итоге все остались на своих местах.

Глушаков не убедил «Ростов»

Денис Глушаков очень хотел вернуться в элиту российского футбола после костромского «Спартака». Ветеран попросился на сборы «Ростова» к Валерию Карпину. Глушаков не просто тренировался, но и принимал участие в товарищеских матчах, даже вышел против московского «Спартака» на предсезонном турнире в ОАЭ. Тем не менее донской клуб не решился оставлять полузащитника. По данным прессы, Карпин готов был предложить ветерану роль тренера. Глушаков же хочет играть, поэтому уехал в армянский «Урарту», с которым подписал контракт.

Ветеран «Спартака»: «Промес – позор для клуба, его надо выметать из истории»

Роман Андреев