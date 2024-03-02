Первая реакция Промеса на новость об аресте в ОАЭ

Форвард «Спартака» Квинси Промес в социальных сетях отреагировал на пост о задержании в ОАЭ. Под публикацией с этой информацией нидерландский нападающий оставил эмодзи в виде синей кепки, что означает «ложь».

В пятницу, 1 марта, в прессе появилась новость о том, что лидер «красно-белых» попал в ДТП во время тренировочных сборов в Дубае и скрылся с места аварии. Промеса задержали, но затем отпустили на свободу. При этом нидерландцу запрещено покидать ОАЭ.

Таким образом, Квинси не сможет помочь «Спартаку» в принципиальном матче против «Зенита». Матч 19-го тура чемпионата России состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Ветеран «Спартака»: «Промес – позор для клуба, его надо выметать из истории»