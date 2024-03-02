Рябчук - о матче с «Зенитом»: «Спартака» не боится никого»

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с журналистами поделился мнением о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Нет никакой разницы, играть с ними сейчас или через месяц. Нам все равно нужно сыграть этот матч. Мы не боимся никого. Нужно хорошо подготовиться и качественно сделать свою работу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Центральный поединок тура состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на пятой строчке.