Камоцци высказался о матче «Зенита» и «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно предстоящего поединка 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «красно-белыми».

«Очень надеюсь, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге! Буду верить в это. «Спартак» вперед!» - передает слова Камоцци Betonmobile.ru.

Напомним, что встреча «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой питерцы занимают второе место в таблице РПЛ, а гости находятся на пятой строчке.