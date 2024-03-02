Ветеран «Спартака»: «Промес – позор для клуба, его надо выметать из истории»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о ситуации вокруг нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба! Пятно на «Спартаке». Если посадят, то «Спартаку» даже проще будет, ситуация сама по себе разрулится», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ, но потом выпущен на свободу. Нидерландскому футболисту запрещено покидать страну. В середине февраля суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.