​Пономарёв не верит в чемпионский титул «Краснодара»

«Краснодар» никогда не становился чемпионом России, но в этом сезоне он лидирует в чемпионате, опережая питерский «Зенит». Но ветеран российского и советского футбола Владимир Пономарев не верит в то, что «быки» удержатся на своей нынешней строчке. Фаворитом турнира он называет гегемона российского футбола - питерский «Зенит».

- «Зенит» все-таки поинтереснее смотрится: и в плане подготовки, и игроки у них посильнее. «Краснодар» свалится обязательно. После игры с «Рубином» уже точно можно будет сказать, станут они чемпионами или нет, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.