​Игнатьев назвал пять команд, которые будут играть лучше остальных

Известный российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал возобновление российского чемпионата, в первом после долгого перерыва матче «Ростов» переиграл «Крылья Советов», забив тем два безответных мяча. Игнатьев назвал пять команд, которые, по его мнению, подходят к возобновлению чемпионата в лучшей, чем остальные, форме:

- В хорошем игровом тонусе подходит к рестарту чемпионата «Динамо», ЦСКА, ну и «Локомотив», за которым я пристально наблюдал, как мне кажется, тоже в хорошем состоянии находится, - считает Борис Игнатьев, слова которого цитирует Газета.Ru.