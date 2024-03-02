​Пономарёв: «Промес - лентяй, которого приходилось подгонять дубиной»

Ветеран ЦСКА и отечественного футбола в целом, Владимир Пономарев, достаточно жестко высказался по поводу свежей потери «Спартака» - Квинси Промеса. Причем отбыл нидерландский нападающий не в лазарет и не на Канары, а, судя по всему, на нары. Пономарев считает, что, несмотря на проблески таланта, Промес все равно проявлял себя как лентяй:

- Неприятная ситуация с Промесом происходит, остался он в Дубае, поэтому настроение у «Спартака» будет не очень хорошее — игрок-то он классный, но лентяй, которого все время надо бить дубинкой, - цитирует слова Владимира Пономарева Газета.Ru.